«العشري» يضع برنامجًا خاصا لـتجهيز مورو ساليفو في الاتحاد السكندري

وضع الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، برنامجا خاصا لتدريب مورو ساليفو، لاعب وسط الفريق، عقب عودته رسميًا للانضمام لتدريبات زعيم الثغر، خلال فترة الاستعداد الحالية للموسم الجديد.

وغاب مورو ساليفو، عن موعد الإعداد، الذى انطلق يوم ٦ أغسطس الجاري، بسبب ظروف تعرضه لوعكة صحية.

ويواصل الفريق السكندري، بقيادة طارق العشري وجهازه المعاون، تدريباته الجماعية، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على دخول فريقه معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الثغر، يوم ٢٦ أغسطس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين.

وينتظر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، قرعة منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد،لبحث ترتيب أوضاع الموسم الجديد.