الاتحاد السكندري يحدد 20 مليون جنيه لبيع هشام صلاح للبنك الأهلي

تلقى نادى الاتحاد السكندرى عرضا رسميا من مسئولي نادي البنك الأهلى، للحصول على خدمات هشام صلاح ظهير أيمن زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري أن إدارة الاتحاد السكندري حددت مبلغ 20 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات هشام صلاح في الميركاتو الحالي.

وقال مصدر في نادي الاتحاد لـ"البوابة نيوز"، إن نادي البنك الأهلى عرض صفقة تبادلية للتعاقد مع هشام صلاح مقابل انتقال لاعبين من الفريق هما أحمد سعيد وأحمد ياسين.

وأضاف المصدر أن إدارة الاتحاد السكندرى رفضت العرض وفكرة الصفقات التبادلية من الأساس وطلب عرضا ماديا لمناقشته وحسم الموقف خاصة أن هشام صلاح من العناصر الاساسية للفريق.

وشدد المصدر على أن نادي البنك الأهلي قدم عرضًا آخر مقابل 12 مليون جنيه للحصول على خدمات هشام صلاح، لكن تم رفضه ايضا من إدارة زعيم الثغر لأنه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب.