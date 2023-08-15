سموحة يدعم خط هجومه بالتعاقد مع فادي فريد لاعب البنك الأهلي السابق

نجح مجلس إدارة نادي سموحة ، برئاسة محمد فرج عامر ، في التعاقد مع فادي فريد، لاعب البنك الأهلي السابق بعقد يمتد لـ ٣ سنوات لتدعيم خط الهجوم ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

ويواصل الفريق السكندري ، بقيادة أحمد سامي ،تدريباته الجماعية ، على ملعب النادي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ، إجراء قرعة منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد .

ومن المنتظر أن يخوض سموحة عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد .