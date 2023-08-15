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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يدعم خط هجومه بالتعاقد مع فادي فريد لاعب البنك الأهلي السابق

سموحة يدعم خط هجومه
سموحة يدعم خط هجومه بالتعاقد مع فادي فريد
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نجح مجلس إدارة نادي سموحة ، برئاسة محمد فرج عامر ، في التعاقد  مع فادي فريد، لاعب البنك الأهلي السابق بعقد يمتد لـ ٣ سنوات لتدعيم خط الهجوم ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

ويواصل الفريق السكندري ، بقيادة أحمد سامي ،تدريباته الجماعية ، على ملعب النادي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ، إجراء قرعة منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد .

ومن المنتظر أن يخوض سموحة عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد .

سموحة محمد فرج عامر الميركاتو الصيفي فادي فريد لاعب البنك الأهلي السابق