إقبال جماهيري على التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بالمنيا

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا: إن التشغيل التجريبى للمجمعات الحكومية بالمحافظة يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين فى 18 مجمعا خدميا، حيث تم الانتهاء من 32 مجمعا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى بالمحافظة .

وأشار محافظ المنيا إلى أن التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية شمل 18 مجمعا بواقع 4 مجمعات بقرى( صفانية -عطف حيدر- الشيخ مسعود- بنى عامر) مركز العدوة، و 5 بقرى(كفر خزام- تل بنى عمران- نزلة البدرمان- بنى حرام- دلجا) مركز ديرمواس، و 9 بقرى( المعصرة - نواى - تونا الجبل- تندة - دروة - الروضة - ابشادات - قلندول - دير البرشا ) مركز ملوى، بالإضافة إلى 14 مجمعا خدميا بقرى مركزى مغاغة وأبوقرقاص سيتم قريبا الاعلان عن بدء تشغيلها تجريبيا، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة لخدمة 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة .

وأشار إلى أن المجمعات الخدمية مجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تحتوي على منافذ خدمة للإدارة المحلية، إلى جانب 6 قطاعات وهى( التضامن الاجتماعى والتموين والشهر العقارى و البريد والسجل المدنى و مركز تكنولوجى ) من أجل تخفيف أعباء ومشقة الانتقال للتيسير على المواطنين.

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