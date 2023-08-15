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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدتين بأسوان لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المشغولات الذهبية

ضبط سيدتين
ضبط سيدتين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط سيدتين بأسوان لتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيدتين- مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

بمواجهتهما اعترفتا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدتين ضبط بأسوان