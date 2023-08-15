"زد" يضم مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي

أعلن نادي زد، تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

وأصبحت صفقات زد حتى الآن:

الكونغوليان بيتر موتوموسي و أرناوفي مومبولي، الجامبي محمد سوانيه، التنزاني محسني ماليما، الموريتاني ماجاسا، ثنائى إنبى جرجس مجدي ومحمد إسماعيل، عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة، إسلام عبدالله قلب دفاع حرس الحدود، وأخيرا مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي.