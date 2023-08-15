نقابة الصحفيين تحيل رئيس تحرير الموجز لهيئة التأديب

قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز، إلى هيئة التأديب؛ وذلك على خلفية شكاوى تقدّم بها الزملاء العاملون بالجريدة، بعد فصلهم تعسفيًا، بالمخالفة للقانون، وغلق ملفاتهم التأمينية، وتسويد شاشات التأمينات الخاصة بهم.

وكان قد رفع نحو 9 من الزملاء العاملين بالجريدة، قضايا ضد ياسر بركات رئيس التحرير، للمطالبة بالتعويض عن فصلهم تعسفيًا، بالإضافة إلى وقف رواتبهم منذ عام 2020 تقريبًا، بحجة أن الصحيفة مُتعثّرة ماليًا.

وحصل الزملاء على أحكام قضائية بالتعويض، بمبالغ بين 200 إلى 250 ألف جنيهٍ، لم تُنفّذ حتى الآن.

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعٍ له ديسمبر 2021، إحالة ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز إلى لجنة التحقيق النقابية، على خلفية شكوى عدد من الصحفيين بقيام الصحيفة بمحاولات فصلهم تعسفيًا، ووقف تأميناتهم، بناءً على المذكرات المُقدّمة من الزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة، وقد قرر هذا الإجراء بالإجماع عقب فشل المفاوضات الودية لإعادة الصحفيين.