ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، وصول أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم إلى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ذلك في أولى رحلات السفينة التابعة للخط الملاحي ميرسك لميناء مصرى مطل على شرق المتوسط، حيث كانت السفينة قادمة من رحلتها من آسيا مروراً بإفريقيا من خلال جمهورية مصر العربية ومنها إلى أوروبا.

وأوضحت أنه وصلت سفينة الحاويات إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر، والذي يعكس ثقة الخطوط الملاحية في موانئ الهيئة بشكل خاص لما تشهده من عمليات تنمية وتطوير ملحوظ، والموانئ المصرية بشكل عام نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.