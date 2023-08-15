"تنمية المشروعات" والبنك الزراعي المصرى في ضيافة محافظة الفيوم لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ووفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات والبنك بهدف بحث سبل التعاون بينهم للتوسع في تقديم خدمات مالية وغير مالية للمشروعات الصغيرة ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة بهدف إقامة مشروعات توفر المزيد من فرص العمل لأبنائها.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، بالرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق لهما، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فضلا عن دورهما ومساهمتها الفعالة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتا إلى أهمية دمج أصحاب الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، في الاقتصاد الرسمي وتدريبهم وتشبيكهم مع منصات التسويق المختلفة.

وأكد "الأنصارى" على أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه أصحاب هذه المشروعات وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها والتوسع فيها.

وأكد رحمي أن هذه الزيارة تأتى لأحد أهم المحافظات في شمال الصعيد والتي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من المساهمة بفاعلية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأوضح أن الجهاز يبحث مع المحافظة زيادة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بالمحافظة ومساعدة المواطنين على استغلال هذه الموارد لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى. وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل على تطوير آليات تقديم خدماته وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التعاون مع عدد أكبر من الجهات الوسيطة وعلى رأسهم البنك الزراعي لما يتميز به من توزيع جغرافي كثيف وقدرة على الوصول للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وأشاد رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة الفيوم لتقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة الصناعية والغذائية والإنتاجية ومشروعات الحرف اليدوية والتراثية التي تعد أحد أبرز القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية بالمحافظة. وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في محافظة الفيوم إجمالي تمويلات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 بلغت 2.3 مليار جنيه مولت حوالي 121 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي 160 ألف فرصة عمل.

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الانتاجية في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهراً ومؤثراً في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة في ربوع المحافظة.

وأكد أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتضمن القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبناءها.