حريق يلتهم محتويات منزل في العياط

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل منزل بجوار الضرائب العقارية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بجوار الضرائب العقارية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.