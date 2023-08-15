مدير "علوم الفضاء" بجامعة خليفة يكشف حقيقة نيزك سقط على مصر بعصر الفراعنة

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن استضافة عالم الفضاء المصرى الدكتور محمد رامي المعري، مدير مركز علوم الفضاء والكواكب بجامعة خليفة - الإمارات العربية المتحدة، في لقاء حصرى وأمسية فلكية بعنوان "حكاية نيزك"، وذلك فى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بمقر مكتبة مصر الجديدة.

ويتناول اللقاء حكاية نيزك صغير ارتطم بسطح الأرض في جنوب غرب مصر خلال عصر المصريين القدماء، قصة نشأة وحياة هذا الحجر السماوي الذى يعود إلى ملايين، بل مليارات السنين لتكشف أسرار مهمة عن الكون والنجوم ونشأة نظامنا الشمسي نفسه.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الدكتور محمد رامي المعري هو شاب مصري عربي لمع نجمه في سماء العالمية، وتردد اسمه على صفحات المجلات العالمية كأحد أبرز علماء الكواكب والمذنبات في العالم، وأسهم بشكل ملحوظ في زيادة معرفة البشرية عن المذنبات، استعانت بخبرته وكالات الفضاء العالمية، وكانت اقتراحاته وأبحاثه دائمًا محل تقدير العالم أجمع.

ويذكر أن العالم المصري الشاب “محمد رامي المعرّي” الذي يعمل في الوقت الحالي مديرًا لمركز علوم الفضاء والكواكب وأستاذًا مشاركًا في قسم علوم الأرض بجامعة خليفة في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، لكن بداية تخصصه في مجال الفضاء والفلك جاءت قبل قرابة 20 عامًا حينما تخرج في كلية العلوم بجامعة القاهرة في تخصص مزدوج للكيمياء والجيولوجيا، قبل أن يسافر إلى ألمانيا في 2005، ليبدأ أول فصل دراسي في رسالة الماجستير التابعة لبرنامج “إيرازموس”، وفيه يتنقل الطلاب بين عدة دول أوروبية، ثم قضى فصلًا آخر في السويد، ثم فصلين في جامعة تولوز في فرنسا، وبعد حصوله على الماجستير قُبِل كباحث دكتوراة في معهد ماكس-بلانك لعلوم النظام الشمسي في ألمانيا عام 2008.

وأنجز “محمد رامي المعري” رسالته للدكتوراة عام 2011، وبعد ذلك انتقل للعمل بقسم الفيزياء في جامعة برن بسويسرا مع أحد أكبر علماء الفضاء، نيكولاس توماس (5 سنوات حتى 2016)، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منحة مقدمة من المؤسسة السويسرية القومية للعلوم كباحث زائر في مركز فيزياء الطقس والفضاء بجامعة كولورادو، وفي عام 2018 انتقل للعمل في كلية بيركبيك الجامعية في بريطانيا، وهناك اتيحت له فرصة للنشاط العلمي في دولة الإمارات فالتحق بجامعة أبو ظبي.