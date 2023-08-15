في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.. رئيس وزراء اليابان يتعهد بالعمل لاستمرار السلام

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم/الثلاثاء/ مجددا بالعمل من أجل استمرار السلام وعدم العودة إلى ويلات الحروب، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الحكومة في طوكيو بمناسبة مرور 78 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأكد رئيس الوزراء الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عزم بلاده العمل مع المجتمع الدولي وبذل قصارى جهدها لمواجهة التحديات المختلفة حول العالم.

بدوره، شارك الإمبراطور ناروهيتو في الاحتفال وقال "بالنظر إلى الفترة الطويلة للسلام بعد الحرب، والتأمل في ماضينا ومراعاة مشاعر الندم العميق، آمل بصدق ألا تتكرر ويلات الحرب مرة أخرى"، ووجه تحية صادقة إلى كل من فقدوا أرواحهم في الحرب سواء في ساحات القتال أو في أي مكان آخر، كما دعا الله من أجل أن يعم السلام العالمي.

وقد شارك حوالي 1800 شخص اليوم الثلاثاء في مراسم إحياء الذكرى السنوية ال78 على انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن بينهم عائلات قتلى الحرب .. ويعد عدد المشاركين كبيرا هذا العام بعد أن تم تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويعتبر يوم 15 أغسطس 1945 هو نهاية الصراع .. وهذا هو اليوم الذي علم فيه الجمهور أن اليابان قد استسلمت.

على صعيد متصل ، أرسل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم /الثلاثاء/ قرابين إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو، والذي يعتبره جيران اليابان رمزًا للنزعة العسكرية السابقة لليابان، في الوقت الذي تحيي فيه الذكرى 78 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كيشيدا أرسل القربان إلى الضريح، وهو مصدر توتر دبلوماسي مع الصين وكوريا الجنوبية، ومن المرجح أن يتجنب رئيس الوزراء ، الذي يرأس فصيلًا مسالمًا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ، زيارة شخصية كما فعل سابقًا.

في غضون ذلك ، زارت وزيرة الأمن الاقتصادي سناء تاكايشي الضريح، قائلة للصحفيين بعد الزيارة ، إنها قدمت تعازيها لمن فقدوا أرواحهم "من أجل سياسة وطنية"، وزار عدد من السياسيين رفيعي المستوى الضريح اليوم ومن بينهم رئيس السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي كويتشي هاجيودا ومجموعة من المشرعين عبر الأحزاب.

وأثارت الزيارات السابقة التي قام بها رؤساء الوزراء للضريح، مثل الراحل شينزو آبي ، وغيرهم من المشرعين، انتقادات حادة من الصين وكوريا الجنوبية ، حيث تتعمق ذكريات النزعة العسكرية اليابانية قبل وأثناء الحرب.

وغزت اليابان مساحات شاسعة من الصين قبل نهاية الحرب العالمية الثانية وحكمت شبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى عام 1945، وفي ديسمبر 2013 ، قام آبي، بزيارة الضريح، مما أغضب بكين وسول، بينما قالت الولايات المتحدة ، حليف طوكيو الأمني الرئيسي ، إنها "خاب أملها" من تصرفات آبي لأن هذه الخطوة فاقمت " التوترات مع جيران اليابان ".

ويكرم ضريح ياسوكوني أرواح أكثر من 2.4 مليون من قتلى الحرب في البلاد ، لكن القادة اليابانيين الذين أدينوا كمجرمي حرب في محكمة دولية بعد الحرب العالمية الثانية تم تكريمهم هناك أيضًا.

