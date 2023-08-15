بالفيديو.. إعصار "لان" يصل غرب اليابان ويلغي مئات الرحلات الجوية

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لوصول إعصار" لان" إلى اليابسة في غرب اليابان، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبًا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، وأثار مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ساعة، ضرب قبيل الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي (21,00 بتوقيت غرينتش) محافظة واكاياما على بعد حوالي 600 كيلومتر غربي طوكيو.

وتسبب إعصار لان في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل حركة السكك الحديد، بما في ذلك قطار شينك انسن الفائق السرعة.