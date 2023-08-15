أمام باب الجامع.. حكاية مقتل الشيخ "موسى" على يد بلطجي في الوايلي.. وشقيقته: "كان داخل يصلي العصر"

مع وصول عقارب الساعة الرابعة مساء، يوم الأربعاء الماضي، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي داخل شارع الدكتورة عايدة المتفرع من ترعة القبة، فالجميع منشغل بما يؤديه من أعمال ومن بين هؤلاء رجل أربعيني يدعى «موسى» أو كما لقبه أهالي المنطقة «الشيخ موسى» لقيامه بدور إمام المسجد في كثير من الأوقات، بجانب عمله داخل مطعم بذات المنطقة، حتى قطع الصمت الذي يسيطر على الأرجاء صوت صرخات أطلقتها إحدى السيدات لتعلن عن وقوع جريمة بشعة: «فيه واحد ضرب الشيخ موسى بالسكين أمام الجامع» وخلال ثوان معدودة هرول الأهالي لمصدر الصوت، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظارهم حيث العثور على موسى غارقا في دمائه.

كواليس مقتل الشيخ كما سردتها شقيقة المجني عليه راح ضحيتها شخص كرس حياته لعمل الخير ومساعدة المحتاجين، رغم كونه بسيط الحال، فهو يعمل في أحد المطاعم بأجر متواضع لكنه لم يرد أي سائل أو محتاج، ولا أحد يصدق ما حدث له، مستطردة: « اخويا راح ضحية الغدر».

وتابعت: المتهم اسمه حازم من محافظة سوهاج، ويقيم هنا في المنطقة التي قتل فيها أخي ولم نكن نعلم بوجود اي خلافات بينهما، حتى وقع الحادث الذي عصر قلوبنا حزنا على أخي.

المجني عليه



وأضافت شقيقة المجني عليه: « يوم الواقعة وبعد أذان العصر، توجه أخي إلى المسجد كعادته لإقامة الصلاة وأداء الفرض، إلا أنه بمجرد وصوله ولحظة دخول المسجد، فؤجي بقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض ليسقط علي الأرض غارقاً في دمائه، ليلقي مصرعه في الحال.

واستطردت: «عايزة حق اخويا من القاتل، ولن يريح قلوبنا سوي القصاص وإعدام القاتل، اخويا كان شخص مسالم وبيقرأ القرآن وكان يقوم بدور إمام المسجد ويصلي بالناس لأن صوته جميل في قراءة القرآن، بينما المتهم شخص مثير للمشاكل ومن أرباب السجون، ومتعاد علي الخلافات مع الآخرين.

وأردفت: «المتهم أعترف أمام النيابة بارتكاب الجريمة، وقال أن السبب هو قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته وهو الأمر الذي نفته شقيقته بعد استدعاء النيابة لها وقالت إن الشيخ موسي عمره ما بص عليها ولا حدث منه أي أمر، بينما عاد المتهم وقال أنه قتل المجني عليه بسبب خلافات علي ٥٠٠ جنيه، متابعة: «الحق هيظهر وهناخد حق اخويا بالقانون».