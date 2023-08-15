قبر العذراء الفارغ.. تعرف على قصته!

بمناسبة الاحتفال بإنتقال العذراء مريم والصوم المبارك لها تستعرض البوابة القبطية قبر القديسة العذراء الفارغ.

يقع قبر القديسة العذراء مريم في مدينة القدس، حيث يوجد قبرها في كنيسة تحمل اسمها عند السفح الغربي لجبل الزيتون قريبا من كنيسة الجسمانية.

وأصل هذه الكنيسة يعود إلى نهاية القرن السابع، لكن يبدو انها دمرت اثناء الغزو الفارسي، وأعيد بناؤها فيما بعد.

ومعروف أن قبر القديسة مريم العذراء مازال فارغًا ولن تسكنها، كما انه لم يشهد بعد صعود القديسة الي السماء وأن سكنها أحد غيرها.

وتبعد كنيسة قبر مريم بضعة امتار من كنيسة الجسمانية، ويسلتزم الخروج من الكنيسة والسير بضعة خطوات ثم نزول مجموعة اولى من الدرجات توصل إلى ساحة فضاء تتقدم مدخل الكنيسة.

البناء الحالي ينسب الى 1130 عهد الفرنجة وتتميز بتخطيط منفرد يعكس محدودية الموقع وطوبوغرافيته، حيث تقوم الكنيسة في منحدر واد قدرون، مما ادى الى جسر الانحدار ببناء بمجموعة عريضة من الدرجات، توصل الى قاعة الكنيسة المستطيلة التخطيط، حيث ينتهي كل طرف بحنية. وتضم الكنيسة قبر للملكة ميلزندا (Melisande) ابنة وزوجة ملوك بيت المقدس الافرنج، يوجد على يسار الداخل الى الكنيسة بعد السير نزولا بعدة درجات، ويقابله مدفن اخر لعائلة بلودين ملك بيت المقدس الصليبي.

مكانة القديسة مريم عند الكنائس الشرقية:

وتخلد هذه الكنيسة مكانة مريم في تقاليد الكنائس الشرقية التي تجل مريم، وترى انها دفنت في هذا المكان بعد ان سجيت في كنيسة نياحة العذراء على جبل النبي داود.

وربط التقليد الشرقي، بين صعود المسيح عليه السلام، وصعود مريم بعد موتها أيضا. والكنيسة هي أملاك مشتركة لطائفة الروم والارمن الأرثوذكس.

وقبر مريم العذراء يوجد في الجهة الشرقية، وهو عبارة عن كتلة صخرية مجوفة فارغة، باعتبار أن مريم صعدت إلى السماء.