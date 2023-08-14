محمد رياض: الجمهور كلمة سر نجاح الدورة الـ 16 لمهرجان المسرح المصري

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، مساء اليوم الإثنين، فعاليات دورته الـ16، بحفل توزيع جوائز مسابقات المهرجان، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.

بدأ حفل الختام، الذي قدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، بفقرة غنائية قدمتها فرقة كورال "روح الشرق"، حيث قدمت مجموعة من أغاني أشهر العروض المسرحية بتاريخ المسرح المصري، منها مسرحيات "الهمجي، الواد سيد الشغال، البعبع، حمري جمري، هالة حبيبتي، تمر حنه، حواديت، الدخول بالملابس الرسمية، أولاد الشوارع، ريا وسكينة، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي، الليلة الكبيرة، الملك هو الملك، حزمني يا، لعبة الست، وعفروتو"، والفقرة الغنائية تدريب وتنفيذ وليد جمال، توزيع فادي الحسيني، فكرة وإخراج إسلام إمام، ثم عرض فيلم وثائقي ضم حديث عدد من الفنانين عن الزعيم عادل إمام، من الذين شاركوا معه في بعض الأعمال الفنية، وأيضا مقتطفات من فعاليات الدورة الـ 16.

وقدمت الاعلامية ريهام ابراهيم حفل الختام، وطلبت صعود مدير المهرجان الفنان ياسر صادق الذي ألقي كلمة قال فيها: "اليوم يشهد حصاد الدورة ال16 وتوزيع الجوائز، وأود أن أوجه الشكر والتحية للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها للمهرجان، وكذلك لرئيس المهرجان الفنان محمد رياض لجهده وتحديه وتذليل كل العقبات في الدورة ال16، حيث كان هدفه وأمنيته أن يصل المهرجان للمواطن، ويحصل المسرح المصري على مكانته التي يستحقها، وبالفعل قد تحقق، وسنظل نبذل كل جهد من أجل رفعة المسرح المصري والتأكيد على ريادة مصر الفنية".

وقال محمد رياض: "في البداية أعبر عن سعادتي لكوني واحدا من الجمع الرائع من المبدعين وصناع المسرح المصري، وأنا سعيد بهذه الحالة التي وصل إليها المهرجان هذا العام، فالمهرجان كان هدفه تلاقي جميع مبدعيه فكان بوابة انفتاح أكثر للجمهور المتعطش لمزيد من الإبداع، وتحول المهرجان إلى عرس فني والجمهور هو كلمة السر في ذلك، وفي النهاية أتمنى أن يظل المهرجان القومي للمسرح المصري عيدا للمسرحين وللمصريين جميعا".

وأعلن الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، في نهاية كلمته، إطلاق اسم الفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة ال17 من المهرجان القومي للمسرح المصري 2024.

وكرمت إدارة المهرجان، خلال حفل الختام، كلا من: مايكل عادل ذكي لإهداء المهرجان تمثال للفنان عادل إمام، والمهندس شريف عنتر سعفان لإنشاء نظام الحجز الإلكتروني لعروض المهرجان، كما تم تكريم مدربي ورش المهرجان، وهم: الفنان خالد عبد السلام "ورشة الالقاء"، الفنان صفوت حجازي "ورشة الإدارة المسرحية"، المهندس عمرو عبد الله "ورشة السينوغرافيا"، الفنان أحمد مختار "ورشة التمثيل"، والفنان شادي شرور "ورشة الإخراج".

كما كرم المهرجان، المخرج خالد جلال لتقديمه "ماستر كلاس" عن "كيفية صناعة النجم" ضمن فعاليات المهرجان، وتكريم لجنة الندوات، رئيس اللجنة د.عمرو دواره، والناقد عصام عبد الله والناقد ناصر العزبي، كما تم تكريم أعضاء لجنة مسابقة المقال النقدي والبحث النظري، وهم: د.نجوى عانوس رئيس اللجنة، ود.رانيا يحيى، والناقد محمد الروبي.