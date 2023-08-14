صور.. أمير كرارة ومحمد فراج وبسنت شوقي في العرض الخاص لـ"خمس جولات"

حضر أبطال فيلم "خمس جولات" العرض الخاص له الذي أقيم اليوم الإثنين في أحد مولات منطقة مصر الجديدة، وذلك استعدادا لعرضه للجمهور الأربعاء المقبل.

وحرص الفنان ماجد المصري العرض الخاص للفيلم برفقة نجله آدم وزوجته، وأولاده، وحضر الفنان آدم الشرقاوي والفنانة عايدة الأيوبي وداليا شوقي، وأرسينك، والمنتج يحيى علام، والمؤلف محمد عبدالمعطي، والمخرج مازن أشرف، ومحمد طاحون مصمم المعارك، وعدد كبير من النجوم وصناع السينما.

وحضر العرض أيضا عدد كبير من النجوم منهم النجم أمير كرارة، والنجم محمد فراج وزوجته بسنت شوقي لتهنئة شقيقتها داليا شوقي، والمخرج هاني خليفة.

‎ فيلم خمس جولات يناقش رياضة MMA، والراب، ةتدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيين الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

‎فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.