ورش فنية بقصر ثقافة الأقصر ضمن «ثقافتنا في إجازتنا»

قدم قصر ثقافة الأقصر، عددا متنوعا من الفعاليات استمرارا لأنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تضمنت الفعاليات ورشة فنية بعنوان "استخدامات خامات البيئة في عمل فني" نفذتها رنا محمد مستخدمة علبة وبريت وورق فوم وورد مجفف، ونفذت مكتبة الطفل دوريا ثقافيا لرواد القصر ألقت خلاله هالة أمين أسئلة متنوعة ثقافية وفنية تم فيها تقسيم الأطفال لفريقين لبث روح الحماسة بينهم، كما قدم قسم الموسيقى العربية محاضرة عن" آلة الكولة وأنواعها وطريقة العزف" ألقاها طه حساني، وعقدت محاضرة عن برنامج word ألقاها محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا والمعلومات.

وشهد القصر عددا من الورش الفنية المتنوعة ضمن البرنامج المقدم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث أعدت ورشة مسرح بعنوان "مدخلات على النصوص" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار، بجانب ورشة أخرى بعنوان "كيفية إعداد ممثل مسرحي" للمخرج المسرحي أشرف محمد، ونفذت ورشة فنية بعنوان "انظر ولون"، وورشة فنية بعنوان "سلسلة نظارة" استخدمت بها مشيرة طلعت، سلسلة معدن، خرز وأشكال معدن، وورشة "رسم الحيوانات بالكرتون" نفذتها هبة محمد، مستخدمة ورقا أبيض وقلم رصاص وألوان خشب وفلوماستر، وللترفيه على الأطفال أعدت لعبة الكراسي للأطفال، ورسم على وجه الأطفال نفذتها شيماء مرجان.