كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل محمد شريف

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، الضوء الأخضر، لرحيل محمد شريف مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

ووافق كولر على رحيل اللاعب إلى نادي الخليج السعودي في الصيف الجاري، في ظل وجود محمود عبد المنعم كهربا، وعودة صلاح محسن، بالإضافة إلى اقتراب المارد الأحمر من ضم المهاجم الأجنبي المنتظر.

ويواصل نادي الخليج السعودي، الضغط على النادي الأهلي، وإغرائه ماليا، من أجل التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة اللاعب الملحة في قبول هذ العرض.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن أخر عرض تلقاه النادي من الخليج السعودي للتعاقد مع محمد شريف وصل إلى مليون و 800 ألف دولار، وباتت هناك رغبة مبدئية لدى النادي الأهلي في الاستغناء عن اللاعب.