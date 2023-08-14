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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. أول جمعية عمومية لاستقلالية الألعاب البارالمبية بالمنيا

بالصور أول جمعية
بالصور أول جمعية عمومية لاستقلالية الألعاب البارالمبية
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شهد نادي المنيا لمتحدي الإعاقة اليوم الإثنين انعقاد أول جمعية عمومية تأسيسية وإجراء أول انتخابات لاتحادات
كرة السلة..السباحة.. ألعاب القوى.. رفع الأثقال برئاسة النائب الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي المنيا لمتحدى الإعاقة

من جانبه أوضح الدكتور زين الاطناوي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن ذلك يعد أول كيان من نوعه علي مستوي الجمهورية لمواكبة التطور العالمى لمنظومة رياضات الأشخاص ذوي الاعاقه فى مصر وقد تم توجيه الدعوة من نادى المنيا لمتحدى الإعاقة لكافة الأندية المصرية للأشخاص ذوي الاعاقة.

أضاف الاطناوي أنه تم عقد الجمعية العمومية الأولي للأربعة اتحادات وبحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية و أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

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الأشخاص ذوي الإعاقة الألعاب البارالمبية الدكتور حسام الدين مصطفي الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ اللجنة البارالمبية المصرية