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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق حامد يغادر اتحاد جده وينضم للضمك

طارق حامد
طارق حامد
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كشفت بعض المصادر الصحفية عن توصل نادي ضمك السعودي إلى اتفاق مع طارق حامد لاعب اتحاد جده السعودى، على ضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر: أنه تم التوقيع لمدة سنة، مع أفضلية التمديد لسنة اخرى.

ويسعى نادي الاتحاد ونادي ضمك واللاعب، الأن لوضع اللمسات النهائية للعقد تمهيد للإعلان عن الصفقة.

ولم يرافق طارق حامد فريقه اتحاد جدة إلى القصيم، لملاقاة الرائد اليوم الإثنين،ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستقر الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة بقياة نونو سانتو على رحيل طارق حامد، بعدما نجحت الإدارة الاتحادية في التعاقد مع البرازيلي فابينيو ومن قبله مع نجولو كانتي.

وينتهي عقد طارق حامد مع اتحاد جدة الصيف المقبل، بعدما ساهم اللاعب في استعادة لقب الدوري الغاىب عن النادي الجداوي منذ 2009، كما ساهم في تتويج فريقه بكأس السوبر السعودي بنظامها الجديد.

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