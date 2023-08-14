سعر الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة كالتالى:

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة

30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.