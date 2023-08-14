تعرف على قائمة منتخب مصر لذوي القدرات الخاصة للكاراتيه في البطولة الأفريقية

يستعد المنتخب المصري لذوي القدرات الخاصة للكاراتيه، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية لذوي القدرات الخاصه للكاراتية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 21 أغسطس الجاري في دولة المغرب.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب الدكتور محمد سعد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.

وتضم قائمة المنتخب المصري 16 لاعبا ولاعبة، بإجمالي 8 لاعبين وهم: ”عبد العزيز عاصم في سباق الحركي، محمد اللقاني في سباق الحركي، عبد الله علاء في سباق البصري، زياد عماد في سباق البصري، أحمد وحيد في سباق ذهني داون، حازم محمد في سباق ذهني داون، مصطفى أبو الفتوح في سباق ذهني داون، يوسف أحمد في سباق ذهني فكري”.

بينما جاءت قائمة السيدات التي تضم 8 لاعبات كالتالي: ”فاطمة أحمد في سباق الحركي، أمل أبو الفتوح في سباق الحركي، مروة أحمد في سباق البصري، روان خليل في سباق البصري، سلمى علاء في سباق ذهني داون، نادين ناجي في سباق ذهني داون، ندى عاطف في سباق ذهني داون، إسراء محمد في سباق ذهني داون”.

ويحضر الثنائي محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه، اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي ستقام على هامش البطولة الأفريقية بالمغرب.

وقد التقى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، مع لاعبي المنتخب المصري لذوي القدرات الخاصة للكاراتيه قبل السفر لخوض منافسات البطولة، وقدم لهم الدعم والمساندة والتحفيز وطالبهم بتحقيق النتائج والميداليات المتنوعة ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل والبطولات الرياضية المختلفة.