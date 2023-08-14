وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية و المعاهد، للشعب العلمية 250 درجة فأكثر ، ما يعادل 60.98%، و والشعبة الأدبية 238 درجة، ما يعادل 58.05%.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لحكومية و المعاهد، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين أن الحد الأدنى المقرر له أعداد الطلاب، للتقديم في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات و المعاهد الحكومية ، يبلغ حوالي350 ألف و 133 طالب، مرشحين للقبول في الشعب العلمية و الأدبية، بواقع الشعب العلمية بشعبتيها العلمية و الرياضية 259 ألف و 445 طالب و طالبة، بالإضافة إلى ترشيح 90 ألف و 688 طالب و طالبة في الشبعة الأدبية .