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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي،  الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية و المعاهد، للشعب العلمية 250 درجة فأكثر ، ما يعادل 60.98%، و والشعبة الأدبية 238 درجة، ما يعادل 58.05%.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لحكومية و المعاهد، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين أن الحد الأدنى المقرر له أعداد الطلاب، للتقديم في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات و المعاهد الحكومية ، يبلغ حوالي350 ألف و 133 طالب، مرشحين للقبول في الشعب العلمية و الأدبية، بواقع الشعب العلمية بشعبتيها العلمية و الرياضية 259 ألف و 445 طالب و طالبة، بالإضافة إلى ترشيح 90 ألف و 688 طالب و طالبة في  الشبعة الأدبية .

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