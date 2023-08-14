تنسيق الجامعات 2023.. الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٨٦.٤٦% والإعلام ٨٣.٦٥ % والألسن ٨٤.٥١%

أعلن وزير التعليم العالى دكتور أيمن عاشور، عن الحد الأدني لقطاع الأدبي بتنسيق طلاب الثانوية العامة، حيث بلغ لكلية الاقتصاد وعلوم سياسية، ٨٦.٤٦٪، و كلية الألسن بلغ الحد الأدنى لها ٣٤٦.٥ درجة بنسبة ٨٤.٥١ ٪، و كلية الإعلام بلغ الحد الأدنى لها ٣٤٣ درجة بنسبة ٨٣.٦٥٪، وكلية الآثار بلغ الحد الأدنى لها ٣٣١ بنسبة ٨٠.٧٣٪.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان نتيجة المرحلة الأولي للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، بحضور السيد عطا المشرف علي مكتب التنسيق، ودكتور عادل عبد الغفار المستشار والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزراة.

و انطلقت المرحلة يوم السبت الماضي الموافق ٥ أغسطس وتم مدها من الاربعاء موعد انتهاء المرحلة الموافق ٩اغسطس حتي يوم الخميس الموافق ١٠اغسطس ذلك فقا للحد الأدنى التالي :

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.