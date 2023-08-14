حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون في أسوان وسوهاج

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش –

فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (متهمان " لأحدهما معلومات جنائية").

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة ضم

(3 متهمين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

تنفيذ (806) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن سوهاج

ضبط (28) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (3 بنادق آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – 2 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى ) بحوزة (16 متهم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

