ارتفاع درجات الحرارة في العراق 50 درجة مئوية في 13 محافظة خلال الأيام القادمة

أعلنت منظمة الأرصاد الجوية والزلازل العراقية أن درجات الحرارة ستتجاوز 50 درجة مئوية في 13 محافظة خلال الأيام القادمة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (INA).

وجاء في بيان منظمة الأرصاد الجوية والزلازل العراقية أن الطقس في العراق يوم الاثنين سيكون صافيًا مع بعض السحب في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، وستتراوح درجات الحرارة بين 50 و51 درجة مئوية عبر البلاد.

وسجلت أعلى درجة حرارة في مدن بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 درجة مئوية يوم الأحد، بينما وصلت الأعلى في كربلاء والنجف وميسان والناصرية والمثنى إلى 51 درجة مئوية، وفقًا للبيان.

وفي الثاني من أغسطس، ذكرت منظمة الأرصاد الجوية والزلازل العراقية أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى بلغت 52 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز نصف درجة الغليان، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رووداو للأخبار.

يُشار إلى أن العراق يُعدّ واحدًا من أكثر خمس دول في العالم عُرضةً للتصحر وتغير المناخ، وذلك بسبب موجات الحر الطويلة، وقلة هطول الأمطار، وندرة الأراضي الخصبة، وارتفاع نسبة المياه العابرة للحدود، وانتشار العواصف الترابية، وفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة.