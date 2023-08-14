بالفيديو.. أستاذ تغذية تكشف كيفية تناول وجبة إفطار متكاملة

أكدت الدكتورة ناهد زكي، الأستاذ بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن وجبة الإفطار مهمة جدًا لأننا نظل فترة طويلة منذ وجبة العشاء مع النوم دون طعام ويكون الجسم في حالة من الخمول والكسل، مشيرة إلى أن وجبة الإفطار مثل الوقود لبنزين السيارة لإدارة كل وظائف الجسم.

وقالت "ناهد" في حوارها لبرنامج " ٨ الصبح " على فضائية " دي إم سي " اليوم الاثنين، إن وجبة الإفطار لا بد أن تكون وجبة متكاملة وصحية ويجب أن تحتوي على البروتين والكربوهيدرات والأملاح المعدنية، مشيرة إلى أن الكربوهيدرات موجودة بالخبز البلدي، والشوفان، والكينوا، بجانب تناول البروتينات الموجودة في البيض والألبان والفول والحمص والطعمية بشرط ألا نزيد من أكل الطعمية.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن اللحوم المصنعة خلال وجبة الإفطار، مؤكدة: "لا بد من الحرص على تناول كوب من الماء في الصباح لأنها تغسل السموم من الجسم ويا حبذا من تناول كوب من الماء مضاف إليه ملعقة عسل مثل رسولنا الكريم، لأن العسل مفيد للجسم ويعطي طاقة ويبدأ تشغيل عملية التنظيم الغذائي".

وأردفت: "يجب أنه لا يتم تناول القهوة في الصباح على الريق بدون تناول الإفطار".