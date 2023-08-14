البطلة فايزة محمود تتحدث عن فوزها بالميدالية الذهبية لتنس الطاولة البارالمبية (فيديو)

قالت فايزة محمود الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، إن هذه البطولة كانت صعبة للغاية بسبب مشاركة بطلة نيجيريا، حيث تلعب نيجيرا ضد مصر في نهائي بطولة أفريقيا باستمرار.

وأضافت "فايزة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "التقيت هذه اللاعبة للمرة الأولى في هذه البطولة، لكنني لعبت ضد زميلة لها في نهائي إحدى بطولات أفريقيا .. حققت الفوز في الشوط الأول من المباراة النهائية، لكنني استطعت استعادة زمام المبادرة".

وتابعت: "دخلنا المعسكر لمدة أسبوع إلى 10 أيام وكانت الفترة قليلة جدا، كنا نسابق الزمن في التدريبات ووصلنا إلى مستوى مقبول ونافسنا في البطولة وحققنا نتائج مُرضي جدا".

وواصلت: "هذه اللعبة من أصعب الألعاب لأنها سريعة جدا وبها مجهود بدني وذهني كبير جدا، لأن ملعبن صغير وبالتالي، فإن الرد الفعل يجب أن يكون سريعا".