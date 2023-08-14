الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين خلال الأسبوع الحالي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الحالي، وستكون درجة الحرارة بين 32 و33 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات عرضتها فضائية مصر الأولي، اليوم الإثنين، أن هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر، والمتوسط، وأن حركة الملاحة والصيد متاحة، ولكن يجب الحذر في العمق لوجود أمواج، مشيرة إلى أنه متوقع سقوط أمطار رعدية على مناطق جنوب سيناء، وأن تلك الأمطار لن تؤثر على الحياة اليومية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الصباحية، مؤكدة أن الشبورة موجودة حتى الساعة الـ7 و8 صباحًا.