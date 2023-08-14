اليوم.. طقس حار رطب نهارا بالقاهرة وأمطار رعدية على سيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وامطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء.

و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 27 درجة .