تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

جاى ميتان مؤلف كتاب «روسيا والغرب.. حرب الألف عام» في حوار لـ« لوديالوج» عن الأزمة الأوكرانية.. الناتو فعل كل شىء لخلق هذا الصراع بتوجيه من الثلاثى الأمريكى البريطانى البولندى