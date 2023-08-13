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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق ألقي زجاجات مولوتوف علي منزل شقيقته في عين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس سائق أقدم على إلقاء زجاجات مولوتوف علي منزل شقيقته في منطقة عين شمس مما أسفر عن احتراقه ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، 4 أيام علي ذمة التحقيق.  

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

3 جثث أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة اشعل النيران خلافات علي الميراث حريق داخل شقة