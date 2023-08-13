الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسى

أعلن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستانفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الأفتتاحيه من مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.



ويسعى الفرعون المصرى لكتابة التاريخ خلال اللقاء، الذي يخوضه ضد فريقه السابق، الذي دافع عن ألوانه خلال عامي 2014 و2015.

ويأمل صلاح في أحراز هدفًا على الأقل في المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في 7 مواسم متتالية.

وحافظ صلاح على التسجيل في اللقاءات الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للريدز في يونيو 2017، قادمًا من روما الإيطالي، حيث أحرز في افتتاحيات 6 مواسم على التوالي.

ويرغب صلاح في أن ينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للبطولة، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن، متساويًا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.