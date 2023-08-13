الاتحاد الإيطالى يعلن قبول استقالة مانشيني

أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، اليوم الأحد، قبول استقالة روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، من منصبه.

وكان روبرتو مانشيني، قد تقدم باستقالته في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إلى الاتحاد الإيطالى لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيانه الرسمي: "في ظل المباريات المهمة والحاسمة التي تنتظرنا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويعتبر التوقيت الحالى من أصعب الأوقات على المنتخب الإيطالي، حيث من المقرر أن يخوض الأتزوري مباريات حاسمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا يومي 10 و12 سبتمبر المقبل، على الترتيب.

وبدأ المنتخب الإيطالي المجموعة بخسارة 2-1 أمام إنجلترا وفوز 2-0 خارج أرضه على مالطا.

وكان مانشيني قد تولى تدريب المنتخب الأزرق بداية من مايو 2018، وقاد الأتزوري للتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2020، لكنه أخفق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الإيطالي عن تسليم مانشيني مهمة تدريب منتخبي 20 و21 عاما أيضا إلى جانب المنتخب الأول.