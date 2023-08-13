الزمالك يهنئ "رامبو" بعيد ميلاده

هنأ نادي الزمالك، نبيل محمود “رامبو”، لاعب فريق كرة القدم الأسبق بالنادي الأبيض، بعيد ميلاده والذى يوافق اليوم الأحد.

وكتب النادي عبر حسابه بفيس بوك: يُوافق اليوم ذكرى ميلاد لاعبنا السابق نبيل محمود "رامبو"، أحد أعظم المدافعين في تاريخ الزمالك، كل عام وأنت بخير يا رامبو.

وتوج نبيل محمود مع الزمالك بأكثر من بطولة أبرزها، الدوري المصري ثلاث مرات، وكأس مصر مرة، وبطولة أفريقيا للأندية مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين.

كما تولى نبيل محمود عقب اعتزاله بعض المناصب داخل نادي الزمالك، أبرزها العمل في الجهاز الفني للفريق الأول.

يذكر أن فريق الكرة بالزمالك يحصل على راحة سلبية من التدريبات حاليا، ويعود يوم 25 أغسطس لاستئناف تدريباته استعدادا للموسم الجديد.