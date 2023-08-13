بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان لتهنئته بالمنصب

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣، القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل؛ وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

واستقبل أيضًا اليوم الأحد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفدًا من مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتقدمه المستشار محمد عبد المحسن - رئيس مجلس إدارة النادي، كما استقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

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