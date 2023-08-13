«كابوس الأهلي يتحول لمعاداة الزمالك».. بيراميدز يهدد عرش القطب الثاني

يهدد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عرش قطب الكرة المصرية الثاني نادي الزمالك، في ظل التدعيمات القوية التي يقوم بها الفريق فضلًا عن الاستقرار الفني والإداري، على الجهة الأخرى تعاني القلعة البيضاء من دوامة مشاكل لا تنتهي.

لا يخفى على أحد أن نادي بيراميدز، وُلد كبيرًا في الكرة المصرية، برعاية مالك النادي السابق تركي آل الشيخ، ليكون منافسًا قويًا وندًا للنادي الأهلي بعد اختلاف آل الشيخ مع جماهير الأهلي ومن ثم مجلس إدارة الأحمر وترك الرئاسة الشرفية للنادي.

ونجح آل الشيخ في تدعيم بيراميدز بأبرز نجوم القلعة الحمراء، وعلى رأسهم عبدالله السعيد، ورمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي، لتكون مباراة الفريقين عامرة دائمًا بالإثارة والندية، كان آخرها صفعة حسين الشحات، لمحمد الشيبي، ظهير بيراميدز الأيمن، في ختام مسابقة دوري الموسم المنقضي.

ومع وجود إدارة جديدة لبيراميدز تحت قيادة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي، تتجه الأمور لتهديد عرش قطب الكرة المصرية الثاني نادي الزمالك، بعد التعاقد مع لاعبي الأبيض يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، لينضم الثنائي إلى رباعي الأبيض السابقين مصطفى فتحي- علي جبر- أحمد الشناوي- وأحمد توفيق.

ولم يتوقف بيراميدز على تدعيم صفوف الفريق بلاعبي الزمالك السابقين بل امتدت للجهاز الفني، بعد الاستعانة بمدرب الأبيض السابق جايمي بتشيكو، بالإضافة إلى تواجد نجمي الزمالك السابقين محمود فتح الله وهاني سعيد في الجهاز الفني.

وتواصل إدارة بيراميدز تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بضم ثنائي الزمالك وثنائي فيوتشر مهند لاشين ومحمود مرعي، بجانب انتظار الإعلان عن ضم محمد رضا بوبو، وضم الكونغولي فيستون مايلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني السابق، وهداف بطولة الكونفيدرالية.

ولم تتمكن إدارة الزمالك من تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي، وعدم قدرته على حل أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وشهد دوري الموسم المنقضي احتلال بيراميدز المركز الثاني، برصيد 73 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وشهدت بطولة الكأس على إقصاء بيراميدز للفريق الأبيض من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

وينتظر الزمالك مواجهة أخرى أمام بيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر 2023، في مباراة لم يتم تحديد موعدها بعد، ومن المنتظر أن تكون خلال شهر سبتمبر القادم.