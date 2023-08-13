محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بالوحدات المحلية

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، شملت الحركة ضخ دماء جديدة، وندب وتصعيد 88 قيادة لتولى المسئولية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمن القرار، ندب الأستاذ أحمد شاكر عبدالخالق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وندب الأستاذ مراد عبدالقادر سعيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ خالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

كما تضمن القرار أيضاً، تصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة، حيث تم ندب أحمد علي عبدالونيس رئيس الوحدة المحلية لقرية طبهار بأبشواي، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون القري، ومحمود مصطفي محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية سنرو بأبشواي، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، وخليفة روبي عبود مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون المتابعة، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون الاشغالات والمرافق، ومحمد أبوالقاسم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا بمركز الفيوم، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لشئون القري، ومحمد لطفي إسحق نائباً لرئيس مركز ومدينة إطسا لشئون المدينة.

وشمل القرار، ندب عبدالحميد فرج سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس لشئون القري، وناجي إبراهيم عبدالمحسن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون القري، وشيرين محمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المدينة، ومحمد فتحي أحمد للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المرافق والاشغالات، وندب فوزي عيد عبدالقوي مدير إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة أبشواي لشئون المدينة، ومحمد موسي حسين نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون القري، ونسرين محمد عبدالحميد مدير الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وأحمد حميدة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشواشنة، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون المدينة، وهاني رجب فؤاد رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية بسنورس، للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القري، وأحمد محمد عبدالرحمن مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل سكرتير عام للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وندب سعاد السيد منصور رئيس الوحدة المحلية لمركز لقرية شكشوك رئيسا لحي الجون بمدينة الفيوم.

كما شمل القرار أيضاً، ندب وتصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة لرئاسة الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي.