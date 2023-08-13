داخل علب كريم.. ضبط راكب فرنسي بحوزته مخدر حشيش بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسن 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفتيش الركاب القادمين من ليون بفرنسا

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليون بفرنسا ترانزيت تركيا اشتبه خالد صالح مأمور الجمرك في راكب فرنسي من أصل عربي أثناء خروجه من بوابه اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد صبحي تلاحظ وجود كثافات.

وبالعرض على مهند سامي المشرف على صالة الوصول الدولي قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15 جراما من جوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات داخل علب الكريم.

وأجرى الجرد والتحريز محمد أبو بكر وكريم فتحي بحضور أحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي ووليد زيادة من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

إحالة الراكب للنيابة العامة

قرر عبد العال نعمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب رقم 27 لسنه 2023 وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.

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