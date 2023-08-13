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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 5 من عائلة واحدة بحادث تصادم في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد طريق البر الشرقي بكفر شكر، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع وإصابة 5 من عائلة واحدة من أبناء محافظة الدقهلية، خلال عودتهم على الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفيين والاستعلام عن حالة المصاب.

وتبين مصرع  روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي، فيما أصيب مهاب طاهر أبو سريع التهامي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا ومصاب.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة، والجثث للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب التحريات.

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