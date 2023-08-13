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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يعلن مقتل 18 إرهابيا في عملية عسكرية جنوبي البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع أصدقاء الصومال الدوليين، عملية عسكرية في منطقتي "بلد الأمين" و"بلد الكريم" التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، جنوبي البلاد، بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر من ميليشيات "الشباب" الإرهابية كانت تتجمع سرًا في مزارع بهذه المناطق.
وأكد ضباط بالجيش الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد - مقتل 18 عنصرا من الإرهابيين، وأحكمت القوات المسلحة الصومالية سيطرتها بالكامل على المناطق التي جرت فيها العملية، حيث تقوم بعمليات تمشيط لتعقب فلول الميليشيات الإرهابية.

الجيش الصومالى بلد الأمين بلد الكريم ميليشيات الشباب