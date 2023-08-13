فريق "الكيان" يخطف أنظار جمهور مهرجان الأوبرا بدمنهور.. صور

يواصل المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمحافظة البحيرة، لليوم الثاني على التوالي، فعلى مسرح أوبرا دمنهور، أحيا فريق الكيان بقيادة مؤسسه المايسترو أحمد الريانى، مساء اليوم السبت، حفلا فنيا، نجح خلاله فى تقديم أشكال غنائية جذابة تنوعت بين الأداء الجماعى والفردى وحققت تفاعل واعجاب الجمهور.

تتضمن الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية منها: "التوبة، وفات الميعاد، ولولا الملامة، وقارئة الفنجان، وابعتلي جواب، وان راح منك يا عين، وأديش كان في ناس، وصغيرة على الحب، لعبة الأيام، وحيرت قلبى، وتملى فى قلبى، وزي ما هي حبها" وغيرها، أداء رينادا رضا، وهدير السواحلى، وعمرو سلام، وإبراهيم مرعى، ولاء سلمان، والطفلة بهار نور، ومنة عبده، وإيهاب بدر، ومحمد العسكري، وعازف البيانو مروان سمير.

وشدا قائد الحفل المايسترو أحمد الريانى بأغنية "لو كان لى قلبان" كما تغنى ضيف شرف الحفل عبد العظيم الذهبي بـ"ما تفوتنيش أنا وحدي".