دراسة: تناول البكان قد يساعد في الحد من السمنة وتقليل الالتهاب

أفادت دراسة طبية حديثة بأن تناول الأطعمة غير الصحية وعدم مزاولة نشاط حركي بشكل كاف، من الأسباب الرئيسية التي جعلت الكثيرين حول العالم، يكتسبون المزيد من الوزن ويقعون فريسة للمرض.

توصل الباحثون - في كلية الطب جامعة "تكساس" الأمريكية - أن تناول "البكان" (من أنواع الجوز)؛ يمكن أن يساعد في إبعاد هذه المشاكل.

ووجد الباحثون أن تناول البكان يوميا؛ يمكن أن يساعد الأشخاص على تجنب السمنة، حتى في حال تناولهم الكثير من الدهون؛ لوحظ أنه عند إعطاء مجموعة من فئران التجارب نظاما غذائيا يحتوي على كميات كافية من البكان؛ تمتعت الفئران بصحة أفضل وتعززت لديها مستويات الطاقة.

وقال الباحثون إن الدراسة الحالي تظهر عديد من الفوائد الصحية والغذائية، التي يشكلها تناول البكان على صحة الإنسان.

وأوضحت الدراسة أن الإنسان الذى يصل وزنه 75 كليوجراما بحاجة إلى تناول مابين 22 إلى 25 قطعة بكان يوميا.

ويعتقد الباحثون أن النتائج المتوصل إليها في استغلال "البكان"، كوسيلة فعالة لمكافحة البدانة ودرء العديد من الأمراض.