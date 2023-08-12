روسيا تتوعد أوكرانيا بالرد على محاولات استهداف جزيرة القرم وتقول "إنها هجمات غير مبررة"

توعدت روسيا، بالرد على محاولات القوات الأوكرانية مهاجمة شبه جزيرة القرم وجسر القرم، قائلة: لا مبرر للأعمال "الهمجية"، وندين بشدة هذه الهجمات "الإرهابية".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت إن "الأعمال التخريبية التي ترتكبها كييف تعطي المجتمع الدولي فرصة إضافية للتعرف مرة أخرى على حقيقة نظام كييف".

وأشارت إلى أن جسر القرم يمثل أحد مرافق البنية التحتية المدنية البحتة، ولا يمكن التساهل مع الهجمات التي تستهدفه منذ خريف العام الماضي، وأدت لسقوط مدنيين.

واعتبرت أن القوات المسلحة الأوكرانية؛ بالرغم من الكم الهائل للدعم العسكري الغربي الذي تتلقاه؛ "تجد نفسها عاجزة عن تغيير الوضع الميداني على خط المواجهة"، لهذا "تحاول الانتقام باستهداف المرافق المدنية والمدنيين، بأساليب إرهابية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن صد القوات الروسية هجمات على شبه جزيرة القرم بعشرين طائرة مسيرة، وبصاروخين من طراز "إس-200" على جسر القرم.