تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

رئيس الوزراء يعلن إجراءات مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء: استيراد شحنات إضافية من المازوت.. المزيد من الترشيد في الإنارة العامة.. العمل "أون لاين" خلال أيام الأحد من شهر أغسطس بضوابط