تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال رصف شوارع منطقة سوانى زهويق بمدينة مرسى مطروح، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة، والمهندس محمد العشرى مديرية الطرق، ومحمود امبابي مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة، وتكثيف دولاب العمل لسرعة الانتهاء ومنها جهود تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بما يعمل على استقرار التيار الكهربائي، وكذلك أعمال البلكونات والأرصفة ودهان الأعمدة، والتنسيق مع إدارة مرور مطروح في تيسير حركة السيارات وقت العمل بشوارع المنطقة خاصة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المناطق مع تيسير حركة المواصلات والحفاظ على الشكل الحضارى السياحى.

محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف شوارع منطقة سوانى زهويق

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