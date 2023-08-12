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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

في خطوة غير مسبوقة.. السعودية تعين أول سفير لها لدى فلسطين

علم السعودية
علم السعودية
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اعتمدت السعودية في خطوة غير مسبوقة سفيرها في الأردن نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وبحسب ما نشرت السفارة السعودية في الأردن عبر حسابها علي "اكس" (تويتر سابقا)، فقد "سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي".

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري، وبذلك أصبح السفير السديري أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وبعد هذا، ناقش الطرفان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين الدولتين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.

السعودية فلسطين الأردن