اليوم.. عرض فيلم Barbie بالسينمات المصرية

تبدأ دور العرض المصرية اليوم السبت، عرض فيلم الكوميديا "Barbie" للنجمة مارجو روبي، عقب تأجيل عرضه لأكثر من 3 أسابيع.

ويواصل الفيلم أدائه المذهل بشباك التذاكر العالمي، إذ بلغت إيراداته الإجمالية نحو مليار و66 مليون دولار، حصد منهم 492 ملايين في الصالات الأمريكية و574 مليونا في السوق الأجنبية وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

كانت عدة دول عربية قد أجلت موعد إطلاق "Barbie" من يوليو الفائت، إلى 31 أغسطس، ثم تراجعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عن قرارها وقررت عرض الفيلم بموعد مبكر من هذا الشهر.

تدور أحداث "Babie" حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.