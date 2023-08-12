"الدفاع البريطانية": روسيا تعيد نشر وحدات القوات المحمولة جوا باتجاه زابوروجيا

رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تكون روسيا قد أعادت نشر وحدات من قواتها المحمولة جوًا من منطقة "خيرسون" إلى قطاع "أوريخيف" في إقليم "زابوروجيا"، حيث تدور معارك ضارية مع الجيش الأوكراني.

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "X" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت - أنه "من المحتمل أن تكون روسيا قد أعادت نشر القوات المحمولة جوًا (VDV) من منطقة خيرسون إلى قطاع أوريكيف المتنازع عليه بشدة في إقليم زابوروجيا حيث يخوض جيش السلاح المشترك الثامن والخمسين (58 CAA) معركة لمواجهة الهجمات المضادة الأوكرانية منذ 4 يونيو 2023".

وأضافت الوزارة أنه "من الملاحظ أنه في وقت مبكر من 11 يوليو 2023، تم إقالة قائد 58 CAAآنذاك، ويرجع ذلك جزئيًا على الأرجح لإصراره على ضرورة إراحة عناصر من قوته".

ووفقًا للاستخبارات البريطانية، تشير التقارير إلى أنه "من المرجح أن تؤدي إعادة الانتشار إلى إضعاف دفاعات روسيا بالقرب من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، حيث تتعرض لمضايقات متزايدة من قبل الغارات البرمائية الأوكرانية".